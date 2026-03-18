WhatsApp | logout sicuro senza perdere le chat

Mercoledì 18 marzo 2026, alle 11:00, arriva una nuova funzione di WhatsApp che permette di effettuare il logout senza perdere le chat. La novità riguarda la possibilità di uscire dall’account mantenendo intatte tutte le conversazioni e i dati. La modifica interessa gli utenti che vogliono proteggere la privacy o semplicemente gestire meglio l’accesso all’app senza sacrificare le conversazioni.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 11:00, un cambiamento sostanziale si prepara nell’ecosistema di messaggistica gestito da Meta. La nuova funzionalità in sviluppo permette agli utenti di disconnettersi temporaneamente dall’account principale senza che la cronologia delle conversazioni vada persa definitivamente. Attualmente, l’unica via per staccare comporta il rischio concreto di perdere anni di scambi se non viene eseguito un backup preventivo prima della disinstallazione dell’applicazione. La versione beta Android identificata come 2.26.11.5 sta già ospitando una sezione dedicata al logout che preserva i dati locali sul dispositivo anche dopo la disconnessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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