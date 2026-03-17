WhatsApp sta introducendo una novità nella gestione degli account con la nuova versione beta per Android, la 2. La funzione permette di effettuare il log out senza perdere le chat, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità nel gestire le proprie conversazioni. La modifica è stata segnalata da WABetaInfo e rappresenta un aggiornamento importante per chi utilizza frequentemente l’app.

WhatsApp sta lavorando per rendere molto più semplice la gestione degli account. Secondo quanto emerso da WABetaInfo, nell’ultima versione beta per Android, la 2.26.11.5 rilasciata tramite Google Play Store, sono stati individuati i primi segnali di un nuovo sistema di log out pensato per rendere più chiara e immediata la disconnessione, senza dover eliminare completamente l’app. Questa novità si inserisce nel solco della funzione multi-account introdotta tempo fa con la beta 2.23.17.8 per Android, che consente di utilizzare più profili all’interno della stessa applicazione, mantenendo separati chat, file multimediali e notifiche, con la possibilità di passare da un account all’altro tramite un menu dedicato. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - WhatsApp cambia tutto: arriva il log out senza perdere le chat

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