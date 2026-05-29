Arsene Wenger afferma che l’Arsenal dovrebbe affermarsi come principale squadra nel calcio inglese, dopo aver conquistato il primo titolo di Premier League in 22 anni. La dichiarazione arriva in vista di una possibile finale di Champions League. Wenger ha sottolineato la crescita del club e la volontà di consolidare la posizione nel panorama nazionale. La squadra ha recentemente ottenuto un successo storico nel campionato domestico.

2026-05-29 15:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Arsene Wenger ritiene che sia giunto il momento per l’Arsenal di dominare il calcio inglese dopo aver vinto il primo titolo di Premier League in 22 anni. I Gunners hanno alzato il trofeo domenica scorsa, con la squadra di Mikel Arteta che è diventata la prima squadra dell’Arsenal a riuscirci dopo gli Invincibili del 2003-2004 di Wenger. E arriveranno alla prossima stagione con domande sui loro rivali. Il Manchester City passerà a una nuova era dopo la partenza di Pep Guardiola, con Enzo Maresca che dovrebbe sostituirlo. Resta da vedere se il Manchester United potrà continuare a crescere sotto Michael Carrick, mentre il Liverpool ha fatto un passo indietro nella seconda stagione in carica di Arne Slot. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Wenger sostiene l’Arsenal per il dominio nazionale in vista della finale dell’UCL

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