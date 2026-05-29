welfare days grande partecipazione a manfredonia

Welfare Days 2026 si è svolto a Manfredonia con una partecipazione significativa. L'evento si è concentrato su temi legati al sociale e alle reti di assistenza. Sono state organizzate due giornate di incontri e attività, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diverse aree. L’obiettivo era discutere di servizi sociali e di reti di supporto per le comunità locali. L'iniziativa ha visto la presenza di rappresentanti di enti pubblici e associazioni del settore.

WELFARE DAYS 2026, GRANDE PARTECIPAZIONE A MANFREDONIA: DUE GIORNATE DEDICATE AL SOCIALE, ALLE RETI E ALLA CITTÀ CHE SI PRENDE CURA Nel corso dell’incontro, il dirigente Matteo Ognissanti ha illustrato il percorso che ha portato alla candidatura e all’approvazione del progetto, sottolineando come “Manfredonia Operosa e Solidale” rappresenti una concreta opportunità di crescita sociale e occupazionale per il territorio. Il programma prevede percorsi di accompagnamento all’impresa, start up sociali, tirocini formativi, attività di animazione sociale e culturale e servizi dedicati alle famiglie e alla comunità. Tra le azioni previste anche la realizzazione di un Emporio Solidale, pensato come luogo di supporto concreto alle famiglie in difficoltà e presidio sociale di ascolto e accompagnamento. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 06 Marzo 2026

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