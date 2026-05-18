A Manfredonia tornano i Welfare Days, due giornate organizzate dall’Assessorato al Welfare del Comune. L’evento si propone di offrire un’occasione di confronto sui temi legati al welfare, permettendo ai partecipanti di conoscere i servizi attivi nel territorio. Durante le giornate, si svolgeranno incontri tra rappresentanti delle istituzioni, del Terzo Settore e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni e favorire la condivisione di informazioni. L’appuntamento si inserisce nel calendario dedicato alle iniziative sociali del Comune.

L’appuntamento centrale si terrà mercoledì 27 maggio 2026, dalle ore 16.30 presso il LUC “Peppino Impastato” di Manfredonia, con una sessione pubblica dedicata alla presentazione del programma “Manfredonia Operosa e Solidale”, legato agli interventi finanziati attraverso il Programma Nazionale “METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027”. L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare alla città, alle associazioni, agli imprenditori, alle cooperative sociali e ai soggetti del Terzo Settore un insieme integrato di interventi pensati per promuovere inclusione sociale, attivazione delle comunità locali e nuove opportunità di crescita, con particolare attenzione ai giovani NEET e alle persone in condizione di fragilità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, il programma del Welfare Days

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Welfare Days a ManfredoniaWELFARE DAYS A MANFREDONIA: IL 27 E 28 MAGGIO I SERVIZI SOCIALI INCONTRANO LA CITTÀ TRA CONFRONTO, RETI E PARTECIPAZIONE “Vogliamo continuare a...

Welfare Days: il 27 e 28 maggio i Servizi Sociali incontrano la città tra confronto, reti e partecipazione“Vogliamo continuare a costruire un percorso che renda i servizi sempre più accessibili e riconoscibili – dichiara l’Assessora al Welfare e...

Welfare Days: il 27 e 28 maggio i Servizi Sociali incontrano la città tra confronto, reti e partecipazioneWelfare Days: il 27 e 28 maggio i Servizi Sociali incontrano la città tra confronto, reti e partecipazione L’Amministrazione comunale di Manfredonia, ... ilsipontino.net

VALENTE MANFREDONIA Manfredonia ospita i Welfare Days il 27 e 28 maggio. Valente: Servizi più accessibili e riconoscibiliWelfare Days – I Servizi Sociali incontrano la città, due giornate dedicate a confronto partecipazione e rafforzamento delle reti territoriali ... statoquotidiano.it