Welfare Days a Manfredonia

A Manfredonia si terranno i Welfare Days nei giorni 27 e 28 maggio, un evento durante il quale i servizi sociali saranno presenti in città per offrire informazioni e supporto alla popolazione. L'iniziativa prevede incontri e confronti tra cittadini e operatori sociali, con l’obiettivo di illustrare le attività e i servizi disponibili. La manifestazione si svolgerà in diverse location e coinvolgerà varie associazioni e enti del territorio.

WELFARE DAYS A MANFREDONIA: IL 27 E 28 MAGGIO I SERVIZI SOCIALI INCONTRANO LA CITTÀ TRA CONFRONTO, RETI E PARTECIPAZIONE “Vogliamo continuare a costruire un percorso che renda i servizi sempre più accessibili e riconoscibili – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. Mettere in relazione istituzioni, operatori e cittadini significa rafforzare la capacità del territorio di rispondere ai bisogni in modo concreto e condiviso.” “I Welfare Days rappresentano un momento importante per la città – dichiara il sindaco Domenico la Marca – perché mettono in rete esperienze, competenze e servizi che spesso operano quotidianamente senza essere pienamente conosciuti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Welfare Days a Manfredonia Cops Rescue Killer’s Latest Victim Tied Up in Basement Notizie correlate Leggi anche: Welfare Day 2026: il welfare diventa leva strategica. Pluxee e i leader HR portano dati e visione alla IV edizione Welfare & HR Summit 2026: a Milano il welfare aziendale come leva per la crescitaSi svolgerà a Milano, presso l’Auditorium Il Sole 24 Ore in viale Sarca 223, l’edizione 2026 del Welfare & HR Summit , l’appuntamento promosso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torre Annunziata: Recruiting day Welfare, lavoro e territorio 21 Maggio 2026; Open Day AMMI a Manfredonia, D’Errico: Anche quest'anno un nostro intervento diretto sul territorio; Iziwork Italia: assunzioni in Veneto per operai e impiegati, previsto recruiting day. MANFREDONIA Welfare Day, esperimento riuscito: a Manfredonia un primo passo per colmare distanze e creare connessioni realiIl 15 aprile, Largo Diomede e il LUC Peppino Impastato hanno ospitato il primo Welfare Day – I Servizi Sociali incontrano la città, una manifestazione che ha rappresentato molto più di un evento ... statoquotidiano.it SOSTEGNI Welfare: 28 milioni per i buoni servizio a favore di disabili e anziani. A Manfredonia la prima trancheLa Regione Puglia ha autorizzato la liquidazione dell’80% della prima anticipazione all’Ambito Territoriale di Manfredonia, nell’ambito della terza annualità 2025/2026 dei Buoni Servizio per disabili ... statoquotidiano.it Torre Annunziata: Recruiting day “Welfare, lavoro e territorio” 21 Maggio 2026 Info e requisiti nel primo commento x.com BTV News canale 85. . WELFARE DI COMUNITÀ, LA PUGLIA VARA IL PIANO SOCIALE DA 1,1 MILIARDI - facebook.com facebook