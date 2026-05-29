Durante il fine settimana, sono stati segnalati i capi e gli accessori più pratici da mettere in valigia per un breve viaggio. Si consiglia di portare abbigliamento versatile, come vestiti leggeri e scarpe comode, ideali sia per il primo tuffo in piscina o mare, sia per un aperitivo serale. Sono stati suggeriti anche accessori utili per completare il look e affrontare le diverse occasioni durante il ponte estivo.

Dal primo tuffo all’aperitivo, i capi e accessori da portare con sé per inaugurare il primo ponte d’estate. Il termometro ha superato i 30 gradi e la stagione dei weekend fuori porta può dirsi ufficialmente aperta. Tra un tuffo in piscina, un aperitivo al tramonto e una partenza organizzata all’ultimo minuto, la valigia diventa leggera ma strategica: costumi, pareo, cappellini e borsoni sono i must-have da portare con sé per affrontare le prime fughe estive con stile e praticità. Nike Swim inaugura la stagione a bordo piscina con costumi interi, bikini, swim shorts e modelli più tecnici. Colori luminosi, texture ispirate all’acqua e materiali funzionali diventano gli alleati perfetti per passare dalla prima nuotata al relax post-tuffo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Weekend fuori porta? Capi e accessori da mettere subito in borsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valigia Leggera (Oops!) | Weekend Fuori Porta… o Trasloco

Notizie e thread social correlati

Outdoor al femminile, il fitness hiking è la tendenza del momento: capi e accessori da avereIl fitness hiking, attività all'aperto dedicata alle donne, sta diventando sempre più popolare.

Le borse da viaggio più cool per un weekend fuori porta o da sfruttare come city-bag. 14 modelli su cui puntareSono disponibili diverse borse da viaggio, ideali sia per un breve weekend che come city-bag.

Temi più discussi: I capi e gli accessori da colpo di fulmine assicurato!; Il guardaroba capsula della primavera 2026; Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026.

Cosa mettere in valigia per un weekend autunnale fuori portaIn autunno con le temperature fresche ma non rigide e, le sfumature meravigliose e incantevoli del foliage, che è un vero e proprio toccasana per la mente, il weekend diventa il momento giusto per ... ilgiornale.it

Weekend d’autunno fuori città? Vi aiutiamo noi a fare la valigia perfetta!In autunno, le città si colorano di nuove sfumature e diventano una meta perfetta da esplorare, e anche la valigia si adatta, riempiendosi di capi comodi, caldi e accessori pratici ma con stile. Per ... grazia.it