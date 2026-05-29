Weekend fuori porta? Capi e accessori da mettere subito in borsa
Durante il fine settimana, sono stati segnalati i capi e gli accessori più pratici da mettere in valigia per un breve viaggio. Si consiglia di portare abbigliamento versatile, come vestiti leggeri e scarpe comode, ideali sia per il primo tuffo in piscina o mare, sia per un aperitivo serale. Sono stati suggeriti anche accessori utili per completare il look e affrontare le diverse occasioni durante il ponte estivo.
Dal primo tuffo all’aperitivo, i capi e accessori da portare con sé per inaugurare il primo ponte d’estate. Il termometro ha superato i 30 gradi e la stagione dei weekend fuori porta può dirsi ufficialmente aperta. Tra un tuffo in piscina, un aperitivo al tramonto e una partenza organizzata all’ultimo minuto, la valigia diventa leggera ma strategica: costumi, pareo, cappellini e borsoni sono i must-have da portare con sé per affrontare le prime fughe estive con stile e praticità. Nike Swim inaugura la stagione a bordo piscina con costumi interi, bikini, swim shorts e modelli più tecnici. Colori luminosi, texture ispirate all’acqua e materiali funzionali diventano gli alleati perfetti per passare dalla prima nuotata al relax post-tuffo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Valigia Leggera (Oops!) | Weekend Fuori Porta… o Trasloco
Notizie e thread social correlati
Outdoor al femminile, il fitness hiking è la tendenza del momento: capi e accessori da avereIl fitness hiking, attività all'aperto dedicata alle donne, sta diventando sempre più popolare.
Le borse da viaggio più cool per un weekend fuori porta o da sfruttare come city-bag. 14 modelli su cui puntareSono disponibili diverse borse da viaggio, ideali sia per un breve weekend che come city-bag.
Temi più discussi: I capi e gli accessori da colpo di fulmine assicurato!; Il guardaroba capsula della primavera 2026; Oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio 2026.
Pronti per i primi weekend fuori porta? Dimenticate le valigie pesanti: bastano i capi giusti! Nella puntata di oggi di #60SecondiDiStile, scopriamo insieme a @rinascimento_official alcuni capi furbi. La regola d’oro è portare con sé capi strategici e versat facebook
Cosa mettere in valigia per un weekend autunnale fuori portaIn autunno con le temperature fresche ma non rigide e, le sfumature meravigliose e incantevoli del foliage, che è un vero e proprio toccasana per la mente, il weekend diventa il momento giusto per ... ilgiornale.it
Weekend d’autunno fuori città? Vi aiutiamo noi a fare la valigia perfetta!In autunno, le città si colorano di nuove sfumature e diventano una meta perfetta da esplorare, e anche la valigia si adatta, riempiendosi di capi comodi, caldi e accessori pratici ma con stile. Per ... grazia.it