Sono disponibili diverse borse da viaggio, ideali sia per un breve weekend che come city-bag. In totale, si possono scegliere tra quattordici modelli diversi, pensati per adattarsi a vari stili e esigenze di trasporto. Questi oggetti sono perfetti per chi desidera partire senza complicazioni e sfruttare al massimo il tempo libero.

Ogni occasione è buona per prenotare un viaggio e partire. Per staccare dalla routine quotidiana basta un weekend fuori porta a farci ricaricare le batterie. La mini vacanza zero sbatti però vuol dire anche non dover pensare ai bagagli e mettere in valigia l’indispensabile. Proprio la valigia è, il più delle volte, il nostro cruccio perché per pochi giorni i trolley sono troppo ingombranti, troppo pesanti, insomma troppo di tutto. Allora come fare? Beh trovando una soluzione smart e preferendo la borsa da viaggio. Grandi abbastanza da contenere tutto quello che ci serve, ma non troppo da diventare un peso, la borsa può essere portata tranquillamente a spalla. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le borse da viaggio più cool per un weekend fuori porta o da sfruttare come city-bag. 14 modelli su cui puntare

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