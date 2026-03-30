Outdoor al femminile il fitness hiking è la tendenza del momento | capi e accessori da avere

Il fitness hiking, attività all'aperto dedicata alle donne, sta diventando sempre più popolare. Il settore dello sportswear risponde a questa crescita con la produzione di capi e accessori pensati per essere pratici e multifunzionali. La tendenza si nota nell’offerta di abbigliamento che combina comfort e stile, adatta sia alle escursioni che agli allenamenti all’aperto.

Il fitness hiking cresce e il segmento sportswear sviluppa capi sempre più versatili e performanti. Nel 2026 il fitness hiking si afferma come una delle espressioni più autentiche del benessere contemporaneo, un’attività che unisce movimento e consapevolezza trasformando ogni percorso in un’esperienza personale, lontana da schemi e aspettative. Il trend, ormai in crescita, ha saputo intercettare intere generazioni di donne ed è per questo motivo che anche l’abbigliamento tecnico ha rapidamente subito un’evoluzione per rispondere ad esigenze sempre più precise. La proposta firmata LaMunt sembra essere tra le più interessanti, grazie a capi progettati per adattarsi al corpo e ai cambiamenti del clima, pur mantenendo un equilibrio tra performance e comfort. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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