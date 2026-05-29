Wax rompe il silenzio su Angelina Mango | Non era amicizia fingevo che lo fosse

Wax ha dichiarato che il rapporto con Angelina Mango, nato ad Amici, non era amicizia come aveva sempre detto, ma fingevo che lo fosse. La complicità tra i due aveva portato il pubblico a pensare a una storia d’amore, ipotesi smentita da entrambi i protagonisti. Wax ha rotto il silenzio, rivelando che il legame era diverso da quanto dichiarato pubblicamente.

Wax torna a parlare del legame nato ad Amici con Angelina Mango. La complicità tra i due aveva spinto il pubblico a ipotizzare una storia d'amore, all'epoca sempre smentita da entrambi. La confessione: "È stata amicizia all’inizio, ma dopo un po’ non lo era". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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