Mario Balotelli rompe il silenzio da Dubai | Oggi avete le risposte a tutte le domande su di me

Da Dubai, Mario Balotelli ha condiviso una story su Instagram in cui afferma di aver deciso di parlare dopo che nel corso degli anni sono circolate molte notizie sul suo conto nel mondo del calcio. In questa comunicazione, l’attaccante ha scritto di avere ora le risposte a tutte le domande che gli sono state rivolte nel tempo. La sua uscita pubblica arriva in un momento in cui si discute di vari aspetti della sua carriera e della sua vita privata, spesso al centro di attenzione mediatica.

Mario Balotelli esce allo scoperto da Dubai e pubblica una story su Instagram: "Oggi, dopo tutto il 'brutto' che è uscito nel calcio avete le risposte a domande fatte durante gli anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mario Balotelli riparte da Dubai: sarà l'attaccante dell'Al Ittifaq Fc

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