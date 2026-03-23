Aka7even rompe il silenzio su Cristina Ferrara | Mi ha cambiato l'idea che avevo dell'amore

Aka7even esce allo scoperto sulla storia con Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La confessione inedita dell'artista reduce da Sanremo 2026: "Con lei sono me stesso, è la cosa fondamentale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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