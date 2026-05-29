La Pro Recco ha concluso la regular season di Serie A1 maschile con una vittoria a Brescia, confermandosi prima in classifica. La partita ha visto la squadra dominare l'incontro, garantendosi il miglior piazzamento prima dei playoff. La giornata ha anche segnato l'inizio delle fasi di playoff e playout, con le squadre che si preparano alle prossime sfide. La stagione si avvia verso le fasi decisive, con la Recco in testa e le altre squadre pronte a battagliare.

Nell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1 maschile, la Pro Recco domina a Brescia e chiude al comando la regular season, confermando il proprio ruolo di riferimento del campionato. Tra i risultati più significativi di giornata spicca la netta vittoria della Olympic Roma, che travolge il Circolo Canottieri Napoli e conquista con pieno merito la salvezza diretta. Un traguardo che certifica la crescita del club capitolino rispetto alla scorsa stagione. A commentare il percorso è Mario Fiorillo, presidente e allenatore della formazione romana, che analizza la stagione della squadra, il contributo del gruppo guidato da capitan Mirarchi e compagni e delinea le prospettive future del club. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Waterpolo Preview: Olympic salva, Recco prima. Via a playoff e playout. L’analisi di Mario Fiorillo

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Waterpolo Preview: Olympic salva, Recco prima. Via a playoff e playout. L'analisi di Mario Fiorillo

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