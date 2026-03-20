Waterpolo Preview | De Akker e Posillipo a caccia delle semifinali di Conference Cup

Nel campionato di Serie A1 maschile di waterpolo, la settimana di pausa permette alle squadre di concentrarsi sugli impegni europei. De Akker e Posillipo sono coinvolti nelle fasi decisive della Conference Cup, cercando di qualificarsi alle semifinali. I match sono in programma nei prossimi giorni e coinvolgono diverse formazioni italiane impegnate nelle competizioni continentali.

Il campionato di Serie A1 maschile osserva una settimana di sosta, lasciando spazio agli impegni europei delle squadre italiane. La De Akker Bologna e il Circolo Nautico Posillipo sono pronte ad affrontare i quarti di finale di Conference Cup, in un passaggio cruciale della stagione internazionale. A presentare il cammino degli emiliani è Mattia Martini, difensore della De Akker, che analizza il girone in programma ad Atene, dove i bolognesi affronteranno i padroni di casa dell’Apollon Smirne, i croati del Mornar Split e gli spagnoli del CN Mataró. Nel frattempo, le formazioni italiane sono impegnate anche nella sesta e ultima giornata dello Stage Group di Champions League, con la SIS Roma unica squadra già qualificata ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Waterpolo Preview: De Akker e Posillipo a caccia delle semifinali di Conference Cup Articoli correlati Pallanuoto, De Akker e Posillipo iniziano con una vittoria in Conference CupNel Girone C il De Akker Team vince senza alcun patema il match d’esordio contro i padroni di casa transalpini del Montpellier, travolti per 9-25: i... Conference Cup: De Akker Bologna e CN Posillipo ai quarti, il puntoNella seconda fase di qualificazione della LEN Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto maschile, le italiane De Akker Bologna e CN Posillipo centrano... Waterpolo Preview: De Akker e Posillipo a caccia delle semifinali di Conference Cup