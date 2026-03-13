Waterpolo Preview | AN Brescia-Rari Nantes Savona big match della giornata di A1

Nella diciottesima giornata del campionato di Serie A1 maschile, l’AN Brescia ospita la Rari Nantes Savona nella partita che mette in palio punti importanti. La sfida si svolge a Mompiano, dove le due squadre si affrontano in un match che promette grande intensità e spettacolo. Entrambe le compagini cercano di ottenere una vittoria determinante per la classifica.

Nell’incontro di cartello della diciottesima giornata del campionato di Serie A1 maschile, l’AN Brescia riceve a Mompiano la Rari Nantes Savona. Nel derby della Piscina Felice Scandone, l’Circolo Canottieri Napoli ospita il Circolo Nautico Posillipo in una sfida nella quale sono in palio punti pesanti per la zona playoff. Paolo Malara, allenatore della Dream Sport Firenze ed ex tecnico del Settebello, presenta il confronto tra i leoni bresciani e la squadra allenata da Alberto Angelini, soffermandosi anche sul derby della Scandone tra giallorossi e rossoverdi. Il campionato di Serie A1 femminile torna in acqua per disputare i match della tredicesima giornata, la quarta del girone di ritorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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