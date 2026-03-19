Nel 2026, un noto villain del mondo di Spider-Man farà il suo debutto in una serie Prime Video, anticipando i tempi rispetto ad altri progetti. La sua presenza si inserisce in un quadro narrativo più ampio, coinvolgendo diverse produzioni. La notizia riguarda la sua introduzione nel multiverso, con un'attenzione particolare alle tempistiche di lancio e alle modalità di esordio.

Nel multiverso narrativo di Spider-Man, anche i cattivi seguono traiettorie inaspettate: il 2026 si prepara a essere un anno cruciale per uno dei villain più iconici, con un debutto che arriva prima del previsto e attraversa più progetti contemporaneamente. Il villain Lapide (nella versione originale "Tombstone") farà il suo debutto live-action prima in Spider-Noir su Prime Video, anticipando Spider-Man: Brand New Day. Il 2026 diventa un anno chiave per il personaggio, con più versioni e interpretazioni nello stesso universo narrativo. Lapide arriva prima in Spider-Noir: il debutto anticipato Il calendario Marvel si muove spesso con precisione millimetrica, ma a volte le sorprese arrivano proprio dagli incastri tra progetti diversi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir batte sul tempo Spider-Man: Brand New Day lanciando il suo villain nella serie Prime Video

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