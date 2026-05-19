Spider-Noir su Prime Video | Nicolas Cage è l’Uomo Ragno degli anni trenta

Il 27 maggio 2026 arriva su Prime Video la serie live-action Spider-Noir, con tutti e otto gli episodi disponibili contemporaneamente. La produzione vede Nicolas Cage nel ruolo principale, interpretando l’Uomo Ragno ambientato negli anni trenta. La serie si basa su un personaggio dei fumetti, con un'ambientazione che richiama il periodo storico degli anni ’30. La narrazione si sviluppa attraverso otto episodi, pronti a essere guardati in un’unica soluzione.

L’attesa sta per finire: Spider-Noir, la serie live-action con protagonista Nicolas Cage, arriva su Prime Video il 27 maggio 2026 con tutti gli 8 episodi disponibili in una sola volta. Ambientata nella New York degli anni trenta, la serie porta sul piccolo schermo uno dei personaggi più affascinanti dell’universo Marvel, in una veste oscura e noir che promette di distinguersi da qualsiasi altro adattamento dell’Uomo Ragno visto finora. Cage non è nuovo al personaggio: aveva già prestato la voce a Spider-Man Noir in Spider-Man: Into the Spider-Verse, ma questa serie è tutt’altra cosa rispetto al film animato Sony. Si tratta di un adattamento ispirato direttamente ai fumetti Marvel di Spider-Man Noir, ambientato in un universo alternativo che non fa parte del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Spider-Man Noir - Trailer (2026) Nicolas Cage, Jack Huston | Prime Video

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