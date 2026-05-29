Uno studio recente ha analizzato l’effetto degli anticorpi monoclonali anti-interleuchina-5 su pazienti con asma severa o eosinofilica associata a poliposi nasale. La ricerca si è concentrata sulle modifiche nelle caratteristiche istologiche delle vie aeree superiori. I risultati sono stati pubblicati e riguardano l’utilizzo di questi farmaci per il trattamento di queste condizioni.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo recentemente pubblicato uno studio su pazienti con asma severa o eosinofilica associata a poliposi nasale, valutando l'impatto del trattamento con anticorpi monoclonali anti?interleuchina?5 sulle caratteristiche istologiche delle alte vie aeree. L'analisi ha evidenziato una riduzione della quota di eosinofili infiammatori, cioè di quelle cellule attivate coinvolte direttamente nel danno tissutale". Lo ha detto Alessandra Vultaggio, professoressa di Allergologia e immunologia clinica dell'Aou Careggi di Firenze, in occasione del congresso nazionale della Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico?facciale (SIOeChCf), in corso a Roma fino al 30 maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vultaggio (Careggi): "Bene monoclonali per poliposi nasale e asma severa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salute: allergologa Vultaggio, ‘monoclonali riducono eosinofili infiammatori in asma severa e poliposi nasale’Un' allergologa ha comunicato che i farmaci monoclonali riducono i livelli di eosinofili infiammatori in pazienti con asma severa e poliposi nasale.

Farmaci, Ottaviano (UniPd): "Biologici in poliposi nasale migliorano controllo patologia"Nei pazienti con poliposi nasale, uno studio mostra che i farmaci biologici migliorano il controllo della malattia.