Vultaggio Careggi | Bene monoclonali per poliposi nasale e asma severa

Da iltempo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio recente ha analizzato l’effetto degli anticorpi monoclonali anti-interleuchina-5 su pazienti con asma severa o eosinofilica associata a poliposi nasale. La ricerca si è concentrata sulle modifiche nelle caratteristiche istologiche delle vie aeree superiori. I risultati sono stati pubblicati e riguardano l’utilizzo di questi farmaci per il trattamento di queste condizioni.

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Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Abbiamo recentemente pubblicato uno studio su pazienti con asma severa o eosinofilica associata a poliposi nasale, valutando l'impatto del trattamento con anticorpi monoclonali anti?interleuchina?5 sulle caratteristiche istologiche delle alte vie aeree. L'analisi ha evidenziato una riduzione della quota di eosinofili infiammatori, cioè di quelle cellule attivate coinvolte direttamente nel danno tissutale". Lo ha detto Alessandra Vultaggio, professoressa di Allergologia e immunologia clinica dell'Aou Careggi di Firenze, in occasione del congresso nazionale della Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico?facciale (SIOeChCf), in corso a Roma fino al 30 maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Vultaggio (Careggi): "Bene monoclonali per poliposi nasale e asma severa"
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