Farmaci Ottaviano UniPd | Biologici in poliposi nasale migliorano controllo patologia

Nei pazienti con poliposi nasale, uno studio mostra che i farmaci biologici migliorano il controllo della malattia. I ricercatori evidenziano che i biologici riducono i sintomi e la necessità di interventi chirurgici. La ricerca è stata condotta su un campione di pazienti trattati con questa tipologia di farmaco, confrontandoli con chi seguiva terapie tradizionali. I risultati indicano un miglioramento significativo nelle condizioni cliniche dei pazienti che assumono biologici.

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - Nei pazienti con poliposi nasale, "il farmaco biologico non solo riduce la necessità di interventi ripetuti, ma consente anche di trattare con un unico farmaco più distretti", cosa particolarmente importante, "considerando che questi pazienti presentano spesso comorbidità come asma e allergie. In questo contesto si inserisce anche lo sviluppo di percorsi multidisciplinari, fondamentali per una gestione ottimale dei casi più complessi". Lo ha detto Giancarlo Ottaviano, professore di Otorinolaringoiatria all'Università di Padova, in occasione del Congresso Sio, evento annuale della Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SioeChcf), in corso a Roma fino al 30 maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Salute: Ottaviano (Università di Padova) poliposi nasale, con farmaci biologici migliore controllo

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