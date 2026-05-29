Salute | allergologa Vultaggio ‘monoclonali riducono eosinofili infiammatori in asma severa e poliposi nasale’

Un' allergologa ha comunicato che i farmaci monoclonali riducono i livelli di eosinofili infiammatori in pazienti con asma severa e poliposi nasale. Lo studio ha analizzato l’effetto di questi trattamenti sui pazienti affetti da queste condizioni, evidenziando una diminuzione degli eosinofili. La ricerca si è concentrata sui cambiamenti nei livelli di eosinofili infiammatori prima e dopo l’utilizzo dei monoclonali. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui tempi di trattamento.

Nei pazienti con asma severa o eosinofila e poliposi nasale "abbiamo analizzato l’effetto degli anticorpi monoclonali anti-interleuchina-5 direttamente a livello tissutale, considerando i cambiamenti istologici nel polipo e le variazioni nell’infiltrato infiammatorio e abbiamo riscontrato una riduzione della percentuale di eosinofili infiammatori, ovvero di quelle cellule in grado di attivarsi e di partecipare direttamente al danno tissutale. È emerso chiaramente che, quanto più riusciamo a incidere su queste cellule, tanto migliore risulta l'esito clinico in termini di poliposi nasale, come confermato dai vari score che indicano la severità della malattia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Salute: allergologa Vultaggio, monoclonali riducono eosinofili infiammatori in asma severa e

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