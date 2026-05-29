Von der Leyen | 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia

La presidente della Commissione europea ha annunciato l’adozione del 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel frattempo, un drone è caduto su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, paese membro della Nato. Non ci sono informazioni ufficiali su eventuali feriti o danni. Le autorità locali stanno indagando sull’incidente.

Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, Paese membro della Nato. L’incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Lo riferisce l’agenzia Rbc-Ucraina (quindi tutto da verificare, ndr), citando Faytuks Network e la pagina Facebook ufficiale del Servizio romeno di pronto intervento. “La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite. Un’incursione di droni russi ha colpito un’area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Su territorio dell’Ue. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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EU Strikes Back: Ursula von der Leyen Says Sanctions Are Hitting Russia HARD

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