Meloni minaccia Von der Leyen ma punta la pistola contro di sé

Ieri, la premier italiana ha scritto una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, contenente alcune affermazioni che hanno suscitato attenzione. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensioni tra il governo italiano e le istituzioni europee. La missiva è stata resa pubblica e ha generato reazioni tra gli addetti ai lavori, che ne hanno analizzato i contenuti e le possibili conseguenze politiche. La situazione resta sotto osservazione, con sviluppi ancora da verificare.

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Giorgia Meloni ha scritto ieri alla presidente della Comissione europea, Ursula von der Leyen, per chiedere l’estensione della deroga al Patto di stabilità già prevista per gli investimenti nella difesa anche alle spese per contenere i rincari dell’energia dovuti alla crisi iraniana (cioè al suo ex grande amico e costante punto di riferimento Donald Trump). Nella lettera, la richiesta è seguita da una minaccia piuttosto esplicita: «In assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste». Safe è per l’appunto il programma che permette di finanziare le spese militari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni minaccia Von der Leyen ma punta la pistola contro di sé ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni has just said what Von der Leyen feared! Sullo stesso argomento Social, l’UE punta all’età minima: la proposta di von der Leyen? Punti chiave Come cambierà il design delle app con il nuovo Digital Fairness Act? Quali meccanismi di dipendenza digitale intende colpire... Meloni a von der Leyen “Estendere all’energia la deroga al Patto di Stabilità”ROMA (ITALPRESS) – “Cara Ursula, l’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. Lettera di Meloni a von der Leyen: Estendere la deroga del Patto di Stabilità anche all’energiaLa premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella quale chiede di estendere la deroga al Patto di Stabilità anche al settore dell’energ ... affaritaliani.it Energia, Meloni a Von der Leyen: Estendere deroga a Patto per fronteggiare crisi o dura ricorso a SafeGiorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi. (Foto di archivio Filippo Attili/Palazzo Chigi/LaPresse) ... msn.com