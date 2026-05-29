Un volo notturno verso Los Angeles dura circa un'ora. Durante il viaggio, si osservano le luci della città che si accendono e spengono sotto le nubi. Il film di debutto alla regia di John Travolta, di circa 60 minuti, mostra il suo amore per il volo attraverso immagini e scene che richiamano il suo passato nel mondo aeronautico. La pellicola è composta da sequenze che ripercorrono momenti di formazione e passione per il volo.

John Travolta debutta alla regia con un film (in miniatura, appena un'ora) in cui racconta il suo spiccato amore per il volo. A modo suo, c'è una certa poesia. Su Apple TV. John Travolta sceglie le note jazz di Take Five del Dave Brubeck Quartet per aprire il suo (sentito) esordio alla regia. Per essere precisi, Volo notturno per Los Angeles, atterrato su Apple TV, non è un film canonico, piuttosto un mediometraggio d'esercizio direttamente tratto da Propeller One-Way Night Coach, romanzo per ragazzi datato 1997 e firmato dallo stesso Travolta. Del film, in verità, c'è poco da dire se non che l'opera sia un sincero e tenero sguardo all'indietro da parte dell'autore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Volo notturno per Los Angeles, recensione: un romanzo di formazione tra le stelle

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Volo di notte per Los Angeles, recensione, , Giovanni Bogani

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