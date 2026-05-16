Per l' occasione ha presentato Volo notturno per Los Angeles il suo primo film da regista

Durante il Festival di Cannes, l’attore ha presentato in anteprima il suo primo film come regista, intitolato Volo notturno per Los Angeles, che sarà disponibile dal 29 maggio su Apple TV. In questa occasione, ha ricevuto un riconoscimento inatteso, la Palma d’Onore, durante la proiezione del film. La presentazione ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa, segnando un momento importante nella carriera dell’attore nel ruolo di regista.

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