Per l' occasione ha presentato Volo notturno per Los Angeles il suo primo film da regista
Durante il Festival di Cannes, l’attore ha presentato in anteprima il suo primo film come regista, intitolato Volo notturno per Los Angeles, che sarà disponibile dal 29 maggio su Apple TV. In questa occasione, ha ricevuto un riconoscimento inatteso, la Palma d’Onore, durante la proiezione del film. La presentazione ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa, segnando un momento importante nella carriera dell’attore nel ruolo di regista.
A l Festival di Cannes John Travolta, in occasione della presentazione in anteprima del suo primo film da regista Volo notturno per Los Angeles (dal 29 maggio su Apple Tv), ha ricevuto a sorpresa la Palma d’Onore. «Non ci posso credere. È l’ultima cosa che mi sarei aspettato – ha detto l’attore di Pulp Fiction a Thierry Frémaux – mi avevi preannunciato che sarebbe stata una serata speciale, ma non immaginavo che sarebbe andata in questo modo Grazie, Thierry, dal profondo del mio cuore. Non mi aspettavo che il mio film venisse accettato a Cannes. Quando mi hai datola notizia ho pianto come un bambino, Non potevo crederci». Leggi anche › A Cannes 2026, l’intenso “Gentle Monster” con Léa Seydoux da Palma John Travolta al Festival di Cannes 2026 dedica il suo primo film alla famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Ancient treasures in his hand, modern wealth at his feet—he rules two worlds
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