Arriva oggi, venerdì 29 maggio, in esclusiva su Apple TV il nuovo film scritto, diretto, prodotto e interpretato da John Travolta: Volo notturno per Los Angeles. Primo lungometraggio dell'attore, la pellicola è stata presentata fuori concorso a Cannes - dove Travolta ha anche vinto una Palma d'Oro onoraria - e rappresenta il nuovo inno d'amore del divo per gli aerei e il mondo dell'aeronautica. Basato sull'omonimo romanzo (scritto sempre da Travolta) il film supera di poco i 60 minuti e vede nel cast, oltre a John Travolta, anche il giovanissimo Clark Shotwell e Kelly Eviston-Quinnett. Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul film. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volo notturno per Los Angeles, il nuovo film con John Travolta disponibile su Apple TV

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VOLO NOTTURNO PER LOS ANGELES (2026) | Trailer italiano del primo film di John Travolta | APPLE TV

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Temi più discussi: John Travolta racconta Volo Notturno per Los Angeles, il suo debutto alla regia; John Travolta e la nascita di una grande passione; Volo notturno per Los Angeles, il nuovo film scritto, diretto e narrato da John Travolta arriva domani su Apple TV; John Travolta torna alla regia con Volo notturno per Los Angeles su Apple TV.

L'attore ha presentato sulla Croisette Volo notturno per Los Angeles, il suo primo film da regista dedicato al figlio Jett, morto nel 2009 a soli 16 anni, e alla moglie Kelly Preston, uccisa nel 2020 da un cancro al seno x.com

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