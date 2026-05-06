Apple TV ha rilasciato il trailer di Volo notturno per Los Angeles (Propeller One-Way Night Coach), un’emozionante avventura per tutte le età scritta, diretta e prodotta da John Travolta. Prima di approdare sulla piattaforma streaming il 29 maggio, la pellicola farà il suo debutto mondiale nell’ambito del prestigioso Festival di Cannes 2026. Questa presentazione ufficiale aggiunge un ulteriore tassello di prestigio alla kermesse francese, che quest’anno celebra la storia del cinema anche attraverso i grandi restauri della sezione Cannes Classics, dove titoli leggendari tornano a splendere accanto alle nuove produzioni Apple Original. Prodotto da JTP Films e Kids At Play, Volo notturno per Los Angeles promette di incantare il pubblico celebrando la meraviglia del viaggio e l’ambizione dei sogni.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Volo notturno per Los Angeles: John Travolta ci porta nell’epoca d’oro dell’aviazione nel nuovo film Apple TV

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