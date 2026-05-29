Volley femminile - Serie C | play-off Porcari elimina il Blu Quarrata Domani sera finale a Cascina

"Vamos". E’ con questo commento sui propri social che Porcari festeggia il passaggio in finale play-off, al termine della partita di ritorno contro il Blu Volley Quarrata. Dopo il successo esterno al tie-break, la squadra del presidente Tocchini poteva vincere con qualsiasi risultato e ci è riuscito con un 3-1 che garantisce il passaggio al turno successivo e, quindi, la seconda chance di centrare la tanto agognata promozione nelle categorie nazionali. Le ragazze di Grassini entrano sul parquet da subito con il giusto spirito e s’impongono nel primo set per 2514. Il successo dell’andata, il crescendo di fiducia del primo set vinto e il supporto instancabile del pubblico sono il propellente per il netto 2514 con cui le porcaresi si avvicinano al traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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