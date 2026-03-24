La voglia, nonostante le grosse difficoltà, di continuare a essere protagonista del Blu Volley Quarrata, il successo della Pieve nel derby con Bottegone e la caduta fragorosa di Pescia. Il 7° turno di ritorno del torneo di Serie C femminile ha dato i suoi responsi. Nel girone A, sebbene incerottato (in campo la terza alzatrice), il Blu Volley ha espugnato 0-3 (22, 17, 21) il terreno di Tavarnelle Val di Pesa; disfatta di Pescia a Cerreto Guidi (3-0; 11, 9, 21). In classifica, Quarrata mantiene con le unghie e con i denti il secondo posto con 53 punti, a -4 dalla capolista Bagno a Ripoli ma con +5 sul Figline Valdarno terzo, Pescia è mestamente ultimo a 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Serie C femminile. Il Blu Quarrata incerottato passa a Tavarnelle

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