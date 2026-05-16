Volley Serie C femminile Blu Quarrata esordio nei playoff La palleggiatrice Bontà va ko

Nel campionato di volley femminile di Serie C, la squadra di Quarrata ha iniziato i playoff con una sfida importante, ma durante l'incontro la palleggiatrice principale ha subito un infortunio, costringendo la formazione a modificare gli schemi di gioco. Contemporaneamente, la squadra di Pieve Volley affronta i propri playoff nel campionato maschile di Serie D, proseguendo la propria stagione sportiva senza particolari segnali di difficoltà. Entrambe le squadre continuano a competere con l’obiettivo di avanzare nelle rispettive competizioni.

Playoff per due. Prosegue la stagione sportiva di Blu Volley Quarrata e Zona Mazzoni Pieve Volley, impegnate rispettivamente nei playoff di Serie C femminile e in quelli di D maschile. Privo della palleggiatrice titolare Emily Bontà (annata finita anzitempo, con tutte le conseguenze del caso), il Blu Volley di coach Federico Guidi giocherà gara-1 sabato 16 maggio dalle 21 al PalaPediatrica di Cascina contro la Verodol Pallavolo Casciavola; ritorno previsto mercoledì 20 maggio, con inizio alle 21 al PalaMelo della città del mobile. Servono due vittorie per passare il turno. A parità di punti fatti (un successo a favore per 3-1 e uno per 3-0... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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