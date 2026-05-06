Raffica di furti a Castelfranco i parlamentari Pd chiedono conto al Governo sulla carenza organici

A Castelfranco Emilia si sono verificati diversi furti nelle ultime settimane, portando alla richiesta di chiarimenti da parte dei parlamentari del Partito Democratico. In risposta agli episodi, i rappresentanti del partito hanno chiesto spiegazioni al Governo riguardo alla situazione degli organici delle forze dell'ordine presenti nella zona. La vicenda ha attirato l’attenzione politica e innescato un confronto sulle risorse disponibili per la sicurezza locale.

A stretto giro dalla raffica di furti dei giorni scorsi a Castelfranco Emilia, interviene il Pd a livello nazionale."Il presidio delle Forze dell’Ordine sul territorio di Castelfranco Emilia risulta da tempo insufficiente rispetto ai bisogni di sicurezza di una delle principali città della.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Maltempo e crisi energetica: il Pd chiede conto al governoIl capogruppo del Pd in consiglio regionale, Piero Lacorazza, ha inviato una richiesta formale al presidente Marcello Pittella. Furti a San Giuliano Terme, dal Pd appello al Governo: "Più risorse per la sicurezza"In occasione dell'ultima seduta di Consiglio comunale del comune di San Giuliano terme la maggioranza ha approvato all'unanimità una mozione sul tema... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Raffica di furti nel fine settimana di festa: svaligiate villette in serie. Rubati borse griffate, contanti e gioielli; Raffica di furti in casa per migliaia di euro: arrestato il ladro giardiniere; Raffica di furti con spaccata, svaligiati cinque negozi; Raffica di furti a Mirteto e Ortola, i negozianti: Servono più controlli. Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'Politica: Il Governo non fa la propria parte, ad esempio aumentando il numero di agenti delle forze dell’ordine sul territorio, migliorandone il presidio anche notturno ... lapressa.it Siracusa. Il territorio nel mirino dei ladri: raffica di controlli dopo i raid nelle scuoleNon si tratta più di episodi isolati, ma di una sequenza preoccupante di incursioni che stanno mettendo sotto pressione scuole e strutture pubbliche del capoluogo aretuseo. Negli ultimi ... libertasicilia.it Il video della raffica di kalashnikov sul ristorante di Sferracavallo Preoccupazione nella borgata marinara di Palermo. Tre i danneggiamenti con l'arma lunga. A novembre bottiglie con liquido davanti ai negozi Tgr Rai - facebook.com facebook