Il nuovo film di Spider-Man uscirà questa estate. L’attore protagonista ha espresso l’intenzione di passare il testimone a un nuovo attore per interpretare il personaggio. Si parla di un possibile cambio di attore nel ruolo principale e di un aggiornamento dell’universo cinematografico di Peter Parker. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla sostituzione. La discussione sul futuro di Spider-Man nel MCU continua a essere al centro delle speculazioni.

Tra l’uscita del nuovo film in estate e il desiderio dell’attore di fare da mentore a un nuovo arrampicamuri, ecco come potrebbe cambiare l’universo cinematografico di Peter Parker. Da ormai un decennio, Tom Holland rappresenta una presenza fissa e un punto di riferimento all’interno del Marvel Cinematic Universe. Con ben sei pellicole all’attivo — suddivise in una trilogia standalone, due capitoli dedicati agli Avengers e il fortunato debutto in Captain America: Civil War — l’attore britannico si appresta a tagliare il traguardo della settima presenza con l’attesissimo Spider-Man: Brand New Day, in arrivo nelle sale cinematografiche questa estate. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day e il futuro di Tom Holland nell’MCU: È tempo di un passaggio di testimone?

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Practical Production

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