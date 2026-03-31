Juve Barcellona forte su Bernardo Silva Rinnovo Vlahovic | occhio al Milan

Il club torinese sta cercando di rinforzare la propria rosa con l'acquisto di Bernardo Silva, considerato un obiettivo prioritario per la prossima sessione di mercato. Tuttavia, il Barcellona ha manifestato interesse per lo stesso giocatore, complicando le trattative. Intanto, si parla anche di un possibile rinnovo contrattuale per un attaccante di punta, con il Milan che sembra interessato a inserirsi nella corsa.

Torino, 31 marzo 2026 – La Juventus sogna la Champions League e Bernardo Silva, ma c’è un ostacolo di mezzo: si chiama Barcellona. E’ la fase più delicata, questa, per la Vecchia Signora, perché il presente impone l’accesso alla Champions con il quarto posto, il ranking non fornirà il quinto, mentre il futuro va già pianificato con largo anticipo per cercare di riportare la squadra ai più alti livelli. Un tassello sarà sicuramente Luciano Spalletti, a breve verrà sancito il rinnovo fino al 2028, ma molti altri ne dovranno arrivare dal mercato, almeno uno per reparto, per ridare alla Juventus la possibilità di giocarsi i trofei. Non sarà semplice coniugare necessità tecniche e sostenibilità a bilancio, ma Damien Comolli, in qualche modo, dovrà farlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il futuro di Bernardo Silva è ancora tutto da scrivere: il calciatore avrebbe scelto il Barcellona, che però tentenna. Juventus in agguato. - facebook.com facebook

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