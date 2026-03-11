In una zona della città sono stati trovati due cani simili abbandonati in tempi ravvicinati. Entrambi sono cuccioli e si trovano nello stesso luogo, sollevando sospetti che qualcuno possa aver deciso di disfarsi di una cucciolata. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabili o su come siano arrivati lì i cani. La presenza dei due esemplari ha attirato l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali.

Due cani simili, la stessa zona: tutto lascia presagire che qualcuno si stia liberando di una cucciolata e che a breve ci si potrebbe trovare di fronte alla stessa scena. Dopo il cagnolino abbandonato nei pressi del McDonald's nell' area di Santa Colomba, si registra una nuova segnalazione con un cucciolo che si aggirava nei pressi del Liceo Scientifico. Gli studenti, sentendo il pianto dell'animale, si sono messi subito all'opera per capire come aiutarlo. Un po' prima di entrare in classe e un po' confidando nell'aiuto dei passanti, hanno segnalato la cosa alla Polizia Municipale che si è messa in contatto con l 'Asl veterinaria.

© Anteprima24.it - Ancora un cane abbandonato nella stessa zona: si teme che qualcuno si stia liberando di una cucciolata

