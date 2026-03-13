Inghilterra tenuta in schiavitù per 25 anni da una madre di dieci figli | puliva la casa viveva di avanzi non poteva uscire di casa né lavarsi

In Inghilterra, una donna con disabilità cognitive è stata tenuta in schiavitù per 25 anni da una madre di dieci figli. La vittima era costretta a pulire la casa, viveva di avanzi e non poteva uscire di casa né lavarsi. Solo per un weekend è riuscita a lasciare la sua abitazione con la madre.

Amanda Wixon, 56 anni, madre di dieci figli, è stata condannata a 13 anni di carcere: è stata riconosciuta colpevole di sequestro di persona, sfruttamento attraverso il lavoro forzato e aggressioni. La vittima, il cui nome resta riservato, ha affidato a una nota il suo tragico racconto: «Per 25 anni ho vissuto nella paura, nel controllo e negli abusi. Sono stata trattata come se la mia vita, la mia libertà e la mia voce non contassero. Nulla potrà restituirmi i 25 anni che ho perso». Secondo quanto emerso in aula, la donna, allora una ragazzina, era stata accolta nella metà degli anni Novanta in casa di Wixon. Doveva fermarsi solo per un weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

