Jonas Vingegaard ha conquistato la maglia rosa al termine della tappa con arrivo a Pila, dopo aver completato il percorso in solitaria. La gara ha visto anche una resistenza di Pellizzari, che non si è arreso. La classifica generale è ora guidata dal corridore danese, mentre Pellizzari si posiziona tra i inseguitori. La tappa ha rappresentato il primo vero test di montagna del Giro, con il vincitore che ha staccato gli avversari nelle ultime fasi.

Eccolo Jonas Vingegaard in maglia rosa. La fotografia più attesa e più scontata di questo Giro d’Italia diventa realtà dopo il traguardo di Pila, al termine del primo vero tappone. Tre arrivi in salita, tre vittorie del danese, sempre con bacio alla famiglia stampata sul suo manubrio. Non sarà spettacolare come il suo rivale Tadej Pogacar, ma Vingegaard sta dominando questo Giro d’Italia con la classe e la semplicità di chi è semplicemente fuori categoria per tutti gli avversari. Come già sul Blockhaus e a Corno alle Scale, l’austriaco Felix Gall è stato nettamente il migliore degli umani, secondo all’arrivo. Dietro di lui finalmente segnali positivi anche dal ciclismo italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giro d’Italia, assolo di Vingegaard: a Pila si prende la maglia rosa. Pellizzari lotta e non crolla | La nuova classifica generale

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