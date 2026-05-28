DeepSEO compie 6 anni e annuncia nuove lezioni per il corso SEO online a maggio. Le puntate si concentrano su AI generativa, LLM, AI Overview, AI Mode, Query Fan-Out, contenuti LLM-ready e strategie di visibilità nei motori di risposta. Il corso, ideato da Marco Maltraversi, si aggiorna per affrontare le tecnologie GEO, AI e motori generativi. Le nuove sessioni saranno disponibili a breve.

Nuove lezioni e aggiornamenti in arrivo a maggio per il corso SEO online ideato da Marco Maltraversi: focus su AI generativa, LLM, AI Overview, AI Mode, Query Fan-Out, contenuti LLM-ready e strategie di visibilità nei motori di risposta. DeepSEO, il corso SEO online ideato da Marco Maltraversi, festeggia il suo 6° compleanno con un nuovo ciclo di aggiornamenti dedicato alla trasformazione della Search nell’era dell’intelligenza artificiale generativa. In sei anni il modo di fare SEO è cambiato radicalmente. Keyword, contenuti, link, audit tecnico, performance e dati restano fondamentali, ma oggi non bastano più da soli. La ricerca sta diventando sempre più conversazionale, multimodale e generativa: gli utenti non cercano soltanto pagine, ma risposte, sintesi, confronti, raccomandazioni e azioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - DeepSEO compie 6 anni e rilancia la formazione SEO nell’era GEO, AI e motori generativi

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