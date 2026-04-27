Osservatorio GEO 2026 | come l’intelligenza artificiale ha rivoluzionato la SEO in Italia

Il rapporto pubblicato ad aprile 2026 analizza come l’intelligenza artificiale abbia modificato profondamente le pratiche di ricerca online in Italia. I dati mostrano un cambiamento nelle preferenze degli utenti e nelle strategie adottate dalle aziende per posizionarsi sui motori di ricerca. La trasformazione riguarda sia le modalità di formulare le query sia i risultati visualizzati, segnando una svolta nel panorama digitale nazionale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 27 Aprile 2026. I dati diffusi nell’aprile 2026 confermano una metamorfosi importante nelle abitudini di ricerca online e nelle modalità di acquisizione delle informazioni. L’adozione massiva di modelli linguistici avanzati ha archiviato definitivamente il concetto tradizionale di navigazione web, spostando il baricentro dell’interazione verso assistenti conversazionali proattivi. Le metriche analizzate evidenziano una netta rottura rispetto alle dinamiche del decennio precedente: le persone non interrogano più i motori di ricerca per ottenere elenchi di link blu, ma dialogano con intelligenze artificiali per ricevere risposte elaborate, sintetiche e immediatamente applicabili.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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