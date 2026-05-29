Alle 14 di ieri si è verificato un acceso scontro tra i giornalisti in diretta televisiva sul caso Garlasco. Durante una trasmissione, un conduttore ha definito “viscido” e “stupido” un commento di un ospite, scatenando reazioni immediate. La discussione si è infiammata, con alcuni presenti che hanno cercato di calmare gli animi. L’incidente è avvenuto in un momento di grande attenzione mediatica sulla vicenda giudiziaria.

Il caso Garlasco continua a occupare il centro del dibattito mediatico e giudiziario italiano. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni nuovo sviluppo, ogni perizia e ogni confronto televisivo finiscono inevitabilmente per alimentare discussioni, polemiche e divisioni tra esperti e opinione pubblica. Le recenti indagini che coinvolgono Andrea Sempio, insieme alle nuove analisi su reperti e testimonianze, hanno riportato l’attenzione su una vicenda che sembra non smettere mai di far discutere. >> Ora è finita davvero: addio a una delle coppie della tv più amate di tutti Negli ultimi mesi il confronto tra consulenti, giornalisti e protagonisti delle varie trasmissioni televisive si è fatto sempre più acceso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Viscido, stupido”. Caos a Ore14 di sera sul caso Garlasco, Milo Infante esplode

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