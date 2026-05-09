A Garlasco, nel pomeriggio, si sono verificati scambi di insulti tra due persone, con un confronto che si è protratto fino a sera. Durante una conversazione, uno dei due ha rivolto all’altro un termine offensivo, mentre l’altro ha risposto con un commento denigratorio. La vicenda ha attirato l’attenzione anche sul piccolo schermo, dove si sono approfonditi i dettagli della discussione.

Il giallo di Garlasco surriscalda gli animi. Anche in televisione. Già, perché nello speciale sulla vicenda di Ore 14 sera, una puntata in onda su Rai 2 tutta dedicata alla chiusura delle indagini e a quel che è emerso su Andrea Sempio, è andata in scena una clamorosa rissa tra il giornalista Umberto Birindani e l'ex generale dei carabinieri Luciano Garofano. Il confronto si è infiammato nello studio di Milo Infante quando il direttore di Gente ha preso di mira l'ex comandante del Ris di Parma, in passato consulente della difesa di Sempio. A innescare lo scontro sono state le ultime indiscrezioni filtrate dalla Procura di Pavia e le polemiche sulle indagini legate all'omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, insulti tra Birindani e Garofano a Ore 14 Sera: "Fonzie!", "Viscido e stupido"

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