Violenza sessuale su una madre disabile | a Napoli arrestati la figlia e un complice per gli abusi filmati

A Napoli sono stati arrestati una donna e un uomo accusati di aver commesso violenza sessuale su una madre disabile, con gli abusi registrati in video. La polizia ha individuato i responsabili e notificato le misure restrittive. La vicenda riguarda comportamenti violenti e il coinvolgimento di una figlia e di un terzo soggetto. Le indagini sono ancora in corso per accertare tutti i dettagli dell’episodio.

Napoli, scoperta una brutale violenza sessuale ai danni di una donna disabile. Arrestati la figlia della vittima e un complice: filmavano gli abusi. Un caso di estrema gravità ha sconvolto la cronaca napoletana, con l'arresto di un uomo di 32 anni e una donna di 33 anni. I due sono accusati di aver abusato di una 59enne affetta da gravi disabilità, sia fisiche che psichiche, rendendola del tutto incapace di opporsi o difendersi. La scoperta dell'orrore, perpetrato tra le mura domestiche, è avvenuta grazie all'intervento coraggioso dell'altra figlia della vittima, la quale, dopo aver visionato i filmati realizzati dagli stessi aguzzini, ha sporto denuncia alle autorità competenti.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Violenza sessuale su una madre disabile: a Napoli arrestati la figlia e un complice per gli abusi filmati Notizie correlate Napoli, abusi su donna disabile: arrestati figlia e complice, violenze riprese con cellulareDeterminante, ai fini investigativi, la consegna di alcuni filmati che documenterebbero le violenze subite dalla donna. Fa violentare la madre disabile, arrestati figlia e compagno: filmati choc incastrano i responsabili(Adnkronos) – Violenza choc su una donna disabile a Napoli: arrestati un uomo di 32 anni e una donna di 33, gravemente indiziati di violenza sessuale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Violenza sessuale su una tredicenne a Villa Bellini, tre condanne e un'assoluzione; Cesena, giovane drogata, abusata e filmata: arrestato 23enne per violenza di gruppo; Aosta, 55enne condannato a 12 anni per violenza sessuale su una minore; Abusi sessuali sui clienti (anche bambini): osteopata condannato a 20 anni di carcere - BresciaToday. Violenza sessuale su disabile 59enne, in manette due personeI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di u ... rainews.it Violenza sessuale su una donna in condizioni di disabilità fisica e psichica, i carabinieri arrestano due personeLe indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - IV Sezione Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione ... napolitoday.it Consentiva al complice di abusare della madre, 59enne con disabilità fisiche e psichiche, e filmava tutto. È accaduto a Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato una 33enne ed un 32enne con l'accusa di violenza sessuale aggravata. A scoprirli e a denunci - facebook.com facebook Violenza sessuale, le posizioni dei partiti sul ddl Bongiorno (fermo al Senato) x.com