Condannato per violenza sessuale lavora in un locale pisano | rintracciato e arrestato

Due persone sono state arrestate a Pisa dalla polizia in esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dalla Procura della Repubblica. Tra loro c’è un uomo condannato per violenza sessuale che lavorava in un locale della città. Gli altri destinatari dei provvedimenti avevano precedenti penali e sono stati portati in carcere. Gli interventi sono stati effettuati nell’ambito di controlli mirati sul territorio.

Arrestate a Pisa dalla polizia due persone destinatarie di altrettanti provvedimenti restrittivi emessi a seguito di condanna definitiva dalla Procura della Repubblica.Il primo arrestato, un tunisino di 31 anni, irregolare sul territorio nazionale, si era reso responsabile di svariate ipotesi di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Condannato per violenza sessuale e lesioni personali: rintracciato a San Miniato Condannato per violenza sessuale e lesioni personali a Vinci: rintracciato a San MiniatoRintracciato e arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri della Stazione di San Miniato un uomo di 27 anni, destinatario di un ordine di... Temi più discussi: Venezia: 25enne condannato per violenza sessuale aggravata; Arrestato un uomo condannato in via definitiva a 10 anni per violenza sessuale su minore; L'AQUILA: VIOLENZA SESSUALE SU MINORENNE, CONDANNATO A 10 ANNI DI CARCERE; Condanna bis al proctologo accusato di violenza sessuale. Latitante condannato per violenza sessuale, arrestato in OltretorrenteSi è conclusa nel tardo pomeriggio del 28 marzo la fuga di un 33enne di origini sudamericane, ricercato da oltre sei mesi. L'uomo è stato individuato e ... parmapress24.it Medico del lavoro di Cadorago nel Comasco condannato per violenza sessuale su una pazienteUn medico del lavoro del Comasco è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni una paziente ... fanpage.it Cedu condanna l’Italia, violati i diritti di un minore nel Cara di Isola Capo Rizzuto: La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la violazione dei diritti di un minore migrante trattenuto nel 2023 nel Cara di Sant’Anna, a Isola di Capo Rizzuto, in C - facebook.com facebook Il giornalista è stato condannato a pagare 33mila euro per non aver rimosso commenti offensivi di terzi sotto un suo post su Facebook. Il caso mette in luce le tensioni, tra obblighi di moderazione e libertà di espressione sui social x.com