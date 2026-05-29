Un uomo di 62 anni, originario del Perù, è stato arrestato a Lima dopo essere fuggito dall’Italia passando per i Paesi Bassi. Era condannato a sei anni di reclusione per un caso di violenza sessuale su una persona con disabilità. L’arresto è stato eseguito dalle autorità peruviane, che ora attendono l’estradizione dell’uomo. La condanna italiana risale a precedenti procedimenti giudiziari.

Un sessantaduenne peruviano è stato arrestato a Lima per violenza sessuale ai danni di una giovane donna con grave disabilità, dopo una lunga indagine internazionale. L’uomo era stato condannato a 6 anni di reclusione dal Tribunale di Roma per fatti avvenuti tra Roma e la Toscana alla fine dello scorso decennio. L’operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato italiana, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e le autorità peruviane. Le indagini e la collaborazione internazionale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il caso ha richiesto anni di ricerche e un intenso lavoro di cooperazione tra forze dell’ordine di diversi Paesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza sessuale su una disabile a Roma, 62enne arrestato in Perù: era fuggito attraverso i Paesi Bassi

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