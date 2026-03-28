Fiumicino in Aula Consiliare la presentazione del libro Il Dono di Davide davanti agli studenti

A Fiumicino si è tenuta in Aula Consiliare la presentazione del libro “Il Dono di Davide” davanti a una platea di studenti. L’evento ha coinvolto il pubblico con la narrazione di una storia vera, che affronta temi come la solidarietà, l’altruismo e la vita. La presentazione si è svolta in un clima di attenzione e interesse, con interventi degli autori e momenti di confronto.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – Una storia vera, intensa e capace di parlare ai più giovani attraverso il valore della solidarietà, dell’altruismo e della vita. È quella raccontata oggi nell’Aula Consiliare di Fiumicino durante la presentazione del libro “Il Dono di Davide”, alla presenza degli studenti dell’ Istituto Comprensivo Porto Romano, dell’ I.C. G.B. Grassi di Parco Leonardo e dell’ I.C. C. Colombo. Ad accogliere i ragazzi è stato il sindaco Mario Baccini, che ha aperto l’evento insieme all’autrice Shana Parisella, presidente dell’associazione “Il Dono di Davide ODV”. Presenti anche, tra gli altri, la consigliera regionale del Lazio Micol Grasselli, mentre l’incontro è stato moderato dalla consigliera Federica Cerulli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Fiumicino, Di Genesio Pagliuca e Petrillo: “Aula consiliare aperta alle aziende private, ma chiusa ai cittadini”Fiumicino, 4 febbraio 2026 – “A Fiumicino accade anche questo: mentre ai cittadini e alle associazioni culturali vengono negate le sale comunali per... Concessa aula consiliare di Orta Nova per presentare un libro sul fascismoLa presentazione del libro di Caio Mussolini è stato organizzato dai Fratelli d'Italia. Tutti gli aggiornamenti su Aula Consiliare Discussioni sull' argomento Il Dono di Davide: un messaggio di solidarietà e speranza agli studenti di Fiumicino; Il lupo vicino a noi: conoscere per convivere; Fiumicino, inaugurata la mostra La Porta nel Cielo: il racconto dei numeri uno tra sport e identità; Fiumicino inaugura la mostra La Porta nel Cielo: un omaggio ai campioni della Nazionale. Oggi Sabato 28 Marzo alle ore 16.30 nell' aula consiliare del Comune di San Pier Niceto #nicetotv #sanpierniceto - facebook.com facebook SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE Ore 12 – aula consiliare All’ordine del giorno l’esame delle mozioni n. 307, 312, 322, 347, 354, 356, 362, 330, 357, 358, 360, 182, 350 e 291. x.com