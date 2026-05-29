Violento incidente sulla via dei Laghi auto finisce contro un toro Il sindaco di Nemi | Sfiorata la tragedia
Un'auto ha investito un toro selvatico mentre attraversava improvvisamente la carreggiata sulla via dei Laghi, nella zona dei Castelli Romani. L'incidente è avvenuto ieri sera e ha causato danni significativi al veicolo. Il conducente ha riportato ferite lievi, mentre l'animale è rimasto ucciso sul colpo. Il sindaco del Comune ha commentato che si è trattato di una situazione che ha sfiorato la tragedia.
(Adnkronos) – Sfiorata la tragedia sulla via dei Laghi nella zona dei Castelli Romani, dove ieri sera un'auto ha avuto un violentissimo impatto con un enorme toro selvatico che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. L'automobilista non ha avuto conseguenze mentre il toro è rimasto ferito gravemente nei pressi dell’incrocio di Via dei Corsi, si è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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