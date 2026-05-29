Violento incidente sulla via dei Laghi auto finisce contro un toro Il sindaco di Nemi | Sfiorata la tragedia

Notizia in breve

Un'auto ha investito un toro selvatico mentre attraversava improvvisamente la carreggiata sulla via dei Laghi, nella zona dei Castelli Romani. L'incidente è avvenuto ieri sera e ha causato danni significativi al veicolo. Il conducente ha riportato ferite lievi, mentre l'animale è rimasto ucciso sul colpo. Il sindaco del Comune ha commentato che si è trattato di una situazione che ha sfiorato la tragedia.