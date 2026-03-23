Una Panda bianca coinvolta in un incidente nei pressi del ponte: nessun ferito, ma resta l’allarme sicurezza per un tratto senza protezioni. Qualiano – Momenti di paura nei pressi del ponte della Grande Viabilità, dove una Fiat Panda bianca è rimasta coinvolta in un incidente stradale finendo contro una parte del guardrail e fermandosi fortunatamente all’inizio della scarpata. Come si può osservare dalla scena, l’auto ha impattato lateralmente mentre forse cercava di svoltare, restando parzialmente sollevata sul margine della carreggiata. Le cause dell’incidente non sono al momento chiare: sappiamo se possano aver inciso fattori relativi alla guida o alle condizioni dell’asfalto, reso però sicuramente scivoloso dalla pioggia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, auto finisce contro il guardrail: tragedia sfiorata sulla Grande Viabilità

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