Auto contro mano sulla Foggia-Lucera | tragedia sfiorata all' alba

All’alba di oggi, martedì 21 aprile, si è verificato un incidente sulla Statale 17 tra Foggia e Lucera. Un’auto ha percorso contromano la strada, creando un potenziale pericolo. L’episodio si è verificato intorno alle cinque del mattino, coinvolgendo probabilmente più veicoli, anche se non sono ancora disponibili dettagli sulle eventuali conseguenze o feriti. La situazione ha causato disagi alla circolazione lungo la strada.

Tragedia sfiorata all'alba di oggi, martedì 21 aprile, sulla Statale 17 che collega Foggia a Lucera. Intorno alle 5.30 del mattino, un autotrasportatore si è imbattuto in una autovettura - una vecchia Fiat Panda - che procedeva ‘contromano’, occupando l'opposto senso di marcia. Fortunatamente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Qualiano, auto finisce contro il guardrail: tragedia sfiorata sulla Grande ViabilitàUna Panda bianca coinvolta in un incidente nei pressi del ponte: nessun ferito, ma resta l’allarme sicurezza per un tratto senza protezioni Qualiano... Incidente stradale all’alba sulla Foggia-Manfredonia: si ribalta auto, 30enne in codice rossoIncidente stradale all'alba di oggi, domenica 19 aprile, sulla Statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. Altri aggiornamenti Si parla di: Auto contro mano sulla Foggia-Lucera, tragedia sfiorata all'alba: il video - FoggiaToday. Lucera, in fiamme l'auto del comandante della polizia locale: «Non dobbiamo avere paura»Un incendio, presumibilmente di natura dolosa, ha distrutto la scorsa notte l’autovettura, una Ford Puma, di proprietà del comandante della polizia locale di Lucera (Foggia) Michele Polito, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Foggia, tenta di bloccare il furto di un'auto e viene preso a pugni dai ladriHa tentato di bloccare il furto di un’autovettura, ma è nata una colluttazione con i ladri che gli hanno rubato il telefono cellulare e dato un pugno in faccia prima di fuggire. E’ accaduto ieri sera ... lagazzettadelmezzogiorno.it