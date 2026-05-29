Violenta lite in città | tenta di rubare la pistola a un agente e viene bloccato con il taser
Durante una colluttazione in città, un uomo ha tentato di sottrarre la pistola d'ordinanza a un agente di polizia. La lite è degenerata con l'aggressore che ha cercato di impadronirsi dell'arma, ma è stato bloccato con un taser. Nessun ufficiale è rimasto ferito. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell’incidente.
Tenta di rubare la pistola d'ordinanza a un agente della polizia di stato durante una violenta colluttazione prima di essere immobilizzato con il taser. È successo nella mattinata del 22 maggio a Novara, in via Zanone Felice, dove le volanti sono intervenute a seguito di una segnalazione al 112. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Ten Minute Stories by Algernon Blackwood
Notizie e thread social correlati
Blitz anti-spaccio nei boschi comaschi: prende a morsi i poliziotti e tenta di rubare la pistola a un agenteDurante un'operazione nei boschi di Appiano Gentile, gli agenti della polizia di Stato hanno individuato un uomo che si nascondeva tra bivacchi...
Semina il caos al Carrefour dopo un furto, aggredisce e cerca di rubare la pistola agli agenti: fermato con il taserNella notte, un uomo ha provocato scompiglio presso il Carrefour Market di via Borgo Palazzo, a Bergamo, e nella galleria Clementina.
Temi più discussi: VIOLENTA LITE TRA DUE STRANIERI IRREGOLARI NELLA ZONA DELLA STAZIONE: ARRESTATO UN 30ENNE, DENUNCIATO UN 26ENNE: AVVIATO ITER PER L’ESPULSIONE - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Continui episodi di violenza, tolleranza zero; Lite in discoteca: gli rompe il setto nasale con una testata. Scatta il Daspo Willy; Ancora gravissimo dopo un pugno in faccia, l'aggressore è in carcere.
Salerno TvOggi. . Ancora una volta una #rissa in #PiazzadellaConcordia che accende i riflettori sulla sicurezza in città soprattutto in una zona che quasi quotidianamente vive momenti di tensione e caos. La #violentalite scoppiata, ha portato alla #denuncia di facebook
Una richiesta di aiuto, una situazione familiare ormai diventata insostenibile e il rapido intervento dei Carabinieri hanno evitato che una violenta lite domestica potesse degenerare. lamilano.it/caserta/parete… x.com
Laterza, scoppia la lite furibonda a Palazzo Città: il neo sindaco e il comandante della Polizia locale finiscono in ospedaleLo scontro tra il primo cittadino Giuseppe Cristella e Sandro Frigiola ha reso necessario l'intervento dei carabinieri ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Senigallia, lite in strada nella notte: arrestato 41enne con 5 grammi di cocaina e tre coltelli da lancioUna violenta lite notturna in strada a Senigallia ha portato all'arresto di uomo di 41 anni, trovato con 5 grammi di cocaina nascosta in un pacchetto di ... fanpage.it