Violenta lite in città | tenta di rubare la pistola a un agente e viene bloccato con il taser

Notizia in breve

Durante una colluttazione in città, un uomo ha tentato di sottrarre la pistola d'ordinanza a un agente di polizia. La lite è degenerata con l'aggressore che ha cercato di impadronirsi dell'arma, ma è stato bloccato con un taser. Nessun ufficiale è rimasto ferito. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell’incidente.