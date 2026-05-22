Blitz anti-spaccio nei boschi comaschi | prende a morsi i poliziotti e tenta di rubare la pistola a un agente

Da quicomo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'operazione nei boschi di Appiano Gentile, gli agenti della polizia di Stato hanno individuato un uomo che si nascondeva tra bivacchi improvvisati e movimenti sospetti lungo la strada. Quando sono intervenuti, l’uomo ha reagito tentando di sottrarsi e ha morso alcuni poliziotti. Inoltre, ha cercato di impossessarsi della pistola di uno degli agenti, mettendo in atto un tentativo di furto. La scena si è conclusa con l’arresto del soggetto e il trasporto in commissariato.

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Si nascondeva nei boschi di Appiano Gentile, tra bivacchi improvvisati e continui movimenti sospetti lungo la strada, ma quando gli agenti della polizia di Stato hanno deciso di intervenire la situazione è degenerata in pochi istanti. Calci, pugni, testate, morsi e perfino il tentativo di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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