Blitz anti-spaccio nei boschi comaschi | prende a morsi i poliziotti e tenta di rubare la pistola a un agente

Durante un'operazione nei boschi di Appiano Gentile, gli agenti della polizia di Stato hanno individuato un uomo che si nascondeva tra bivacchi improvvisati e movimenti sospetti lungo la strada. Quando sono intervenuti, l’uomo ha reagito tentando di sottrarsi e ha morso alcuni poliziotti. Inoltre, ha cercato di impossessarsi della pistola di uno degli agenti, mettendo in atto un tentativo di furto. La scena si è conclusa con l’arresto del soggetto e il trasporto in commissariato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui