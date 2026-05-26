Semina il caos al Carrefour dopo un furto aggredisce e cerca di rubare la pistola agli agenti | fermato con il taser

Nella notte, un uomo ha provocato scompiglio presso il Carrefour Market di via Borgo Palazzo, a Bergamo, e nella galleria Clementina. Dopo aver tentato di rubare, ha aggredito un commerciante e gli agenti intervenuti. Durante l'intervento, ha cercato di impadronirsi della pistola di uno degli agenti. È stato fermato con l’uso del taser. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o altre conseguenze.

Bergamo. Allarme nella notte al Carrefour Market di via Borgo Palazzo, dove un uomo ha seminato il caos tra il supermercato e la galleria Clementina, arrivando ad aggredire un commerciante e successivamente anche gli agenti intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato intorno alle 5,30 della mattina tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, quando sono scattati gli allarmi del punto vendita. Secondo una prima ricostruzione, un italiano di circa quarant’anni avrebbe forzato l’ingresso del supermercato nel tentativo di compiere un furto. Una volta all’interno, l’uomo si sarebbe impossessato di un palmare utilizzato dai clienti per il servizio di spesa e avrebbe poi raggiunto il bar della galleria Clementina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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