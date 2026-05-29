Vincenzo De Luca è sempre stato presente nel suo ruolo di sindaco di Salerno, contrariamente a quanto si possa pensare. La sua presenza non è mai cessata, anche se in alcuni momenti si è parlato di un suo possibile allontanamento. La sua figura è rimasta stabile nel tempo, senza interruzioni ufficiali o periodi di assenza dal ruolo pubblico. La percezione di un suo ritorno deriva dalla narrazione, ma non ci sono stati cambiamenti formali nel suo incarico.

De Luca è tornato. Almeno così sembra, se restiamo sul terreno del racconto italiano. In realtà il sindaco di Salerno non era mai andato via. Vincenzo De Luca, dirigente del Pci negli anni Settanta, segretario provinciale nel 1981, diventò nel 1990 vicesindaco e nel 1993 sindaco di Salerno, restando incontrastato leader politico-amministrativo della città da allora (anche come deputato e presidente della regione). Solo nel 2006, fu costretto a uno scontro reale per la guida di Salerno. A parte quella eccezione, la sua esperienza è un caso unico nella storia dei governi locali italiani: se la sua biografia è largamente conosciuta, forse ci può dire qualche cosa di più sull’evoluzione del governo delle città, sulle tipologie di leadership politica, sui caratteri del sistema dei partiti meridionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vincenzo De Luca non è tornato: non è mai andato via. Perché è un caso unico nella storia dei governi locali italiani

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